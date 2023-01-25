Eğlence mekanındaki cinayette savcı mütalaasını açıkladı
Kocaeli'de eğlence mekanında çıkan tartışmada Birol Kibar'ın tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar hakkında mütalaa açıklandı.
İzmit'teki eğlence mekanında 3 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda, bazı şahıslar ile işletme sahibinin ortaklarından Birol Kibar arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın silahlı çatışmaya dönmesiyle Birol Kibar, Zekeriya Ş., Bahadır Y. ve Ferit F.B. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birol Kibar hayatını kaybetmiş, olaya karışan Muharrem Ş., Zekeriya Ş., Bahadır Y., Ferit F.B. ve Yusuf C. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı. Ferit F.B. ve Yusuf C. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Muharrem Ş., Zekeriya Ş. ve Bahadır Y. de tutuklanmıştı.
Sanıklar hakkında mütalaa verildi
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Zekeriya Ş. ve diğer celse tahliye edilen Muharrem Ş. ile Bahadır Y. katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Sanıkların savunmalarının ardından mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Zekeriya Ş.'nin 'Haksız tahrikle kasten adam öldürme' suçundan, Bahadır Y.'nin 'Kasten basit yaralama' suçundan, Muharrem Ş.'nin ise 'Ruhsatsız silah kullanma' suçundan cezalandırılmalarını istedi.
Mahkeme heyeti, Zekeriya Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
25 Oca 2023 - 13:50 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.