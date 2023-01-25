Otomobil önce binanın duvarına çarptı, sonra bahçeye düştü: 3 yaralı
Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iki katlı binanın önce duvarına çarptı, ardından bahçesine düştü. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, evde de maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.R.D. idaresindeki 41 GC 172 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde R.K.’ye ait 2 katlı evin duvarına çarparak durabildi. Evin penceresinin yanındaki duvara çarpan otomobilin ön tarafı bahçeye doğru sarktı. Evin içindeki vatandaşlar sesten duydukları panikle dışarı çıkıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki R.R.D, ismi öğrenilemeyen kadın ile çocuk, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobilin çarptığı evde ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
25 Oca 2023 - 17:23 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.