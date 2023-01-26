- 26 Oca 2023 - 17:19

2 tır dolusu plastik tanklardan kimyasal atık çıktı

İzmit ilçesinde geri dönüşüm firmasına gönderilen plastik tanklardan şüphelenen firma yetkilisi, içlerinde kimyasal olabileceği şüphesiyle durumu ihbar etti.

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AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerde 2 tır dolusu tanklarda kimyasal atık olduğu tespit edildi. Atıklar imha edilmek üzere bölgeden götürüldü.
Olay, Sanayi Mahallesi Martı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayideki geri dönüşüm firması Manisa Turgutlu'daki başka bir geri dönüşüm firmasından tank istedi. Manisa'daki firma, plastik tankları nakliye firmasının 2 tırına yükledi. Her biri 1 tondan toplam 52 tank Kocaeli'ye getirildi. Geri dönüşüm firmasının yetkilileri tankların su değil, kimyasalla dolu olduğundan şüphelenerek teslim almayı reddetti. Manisa'daki firma yetkililerine ise ulaşılamadı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaptıkları incelemede, tanklarda kimyasal atık olduğunu tespit etti. Atıkların dökülmesi durumunda hem çevreye hem de insan sağlığına zarar verebileceği ihtimaliyle imhalarına karar verildi. Atıklar, imha edilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve polis ekipleri nezaretinde İZAYDAŞ’a götürüldü. Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor.
# karar, Olay, polis, çevre

26 Oca 2023 - 17:19 - Asayiş

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