Karatepe, Eşme, Yeniyalı ve Bağçeşme Finalde!

Darıcaspor - Karatepe Gençlerbirliği karşılaşmasında heyecan doruktaydı. Finali arzulayan iki takımda kıyasıya mücadele etti. Karatepe Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-0 kazandı. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada zaman zaman ortam gerilsede herhangi bir olay yaşanmadı. Karatepe'ye zaferi getiren golleri Emre Yılmaz ve Samet İrkit kaydetti. Öte yandan play - off mücadelesi veren Eşmespor, Şirinspor'u 2-0, Körfez Yeniyalı Barbarosspor, Çayırova Fatihspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Bağçeşmespor ise normal süresi 2-2 biten karşılaşmada, penaltılarda Gebze Anibal'ı 5-4 yenerek finale çıktı.

Darıcaspor 0-2 Karatepe Gençlerbirliği

Stat: Mehmet Ali Kağıtçı

Goller: Emre Yılmaz, Samet İrkit

Hakemler: BİLAL ÇAVUŞ ** SONER TÜRKMEN ** ENGİNCAN SEVİM**

Karatepe Gençlerbirliği

1 OĞUZHAN ÖZTÜRK ***

3 MIRSAT YAVUZ ***

24 SEFA FURKAN KARAGÖZ ***

41 SAMET İRKİT ***

2 İBRAHİM AYAR ***

8 OZAN GÜNEŞ ***

10 BARIŞ İNCE ***

7 ALPER EMİRAL ***

9 EMRE YILMAZ ****

4 FERDİ GÜLASLAN ****

99 BURAK ŞEKER ***

Yedekler

12 MELİH TÜFEKÇİ

5 OKAY DOĞAN

6 TAMER AYDIN

16 EMRE ÖNUSTA

53 HAKKI ŞENSOY

15 MUHAMMED YILDIRIM

81 OĞUZHAN KAVAL

34 ÜMİT ÖREN

61 MERT ŞAHİN DİLEK

14 VOLKAN ERTUĞ

Darıcaspor

12 FURKAN KOCABAŞ *

2 HACI MUHAMMED UĞUR *

3 ONUR YÜKSEL **

4 VURAL BÖLÜM **

25 YUSUF BALCI **

6 LEVENT KILIÇ *

8 EMRE AKBAŞ **

20 OĞUZHAN TAŞÇI **

9 İDRİS ZENGİN **

10 ERHAN GÖKYEŞİL **

11 AHMET ÇAĞİN **

Yedekler

26 EMİN GEYİK

21 FERHAT AKAGÜNDÜZ

16 CİHAN AYAZLI

19 MUHAMMED İŞCİ

15 ONUR ÖZYURT

22 KADİR YILDIZ

58 EMRE DİKTAŞ