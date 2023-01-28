Karatepe, Eşme, Yeniyalı ve Bağçeşme Finalde!
Amatör lig 1. Küme'de play - off heyecanı devam ediyor. Oynanan 4 maçın ardından finalistler belli oldu.
Darıcaspor - Karatepe Gençlerbirliği karşılaşmasında heyecan doruktaydı. Finali arzulayan iki takımda kıyasıya mücadele etti. Karatepe Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-0 kazandı. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada zaman zaman ortam gerilsede herhangi bir olay yaşanmadı. Karatepe'ye zaferi getiren golleri Emre Yılmaz ve Samet İrkit kaydetti. Öte yandan play - off mücadelesi veren Eşmespor, Şirinspor'u 2-0, Körfez Yeniyalı Barbarosspor, Çayırova Fatihspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Bağçeşmespor ise normal süresi 2-2 biten karşılaşmada, penaltılarda Gebze Anibal'ı 5-4 yenerek finale çıktı.
Darıcaspor 0-2 Karatepe Gençlerbirliği
Stat: Mehmet Ali Kağıtçı
Goller: Emre Yılmaz, Samet İrkit
Hakemler: BİLAL ÇAVUŞ ** SONER TÜRKMEN ** ENGİNCAN SEVİM**
Karatepe Gençlerbirliği
1 OĞUZHAN ÖZTÜRK ***
3 MIRSAT YAVUZ ***
24 SEFA FURKAN KARAGÖZ ***
41 SAMET İRKİT ***
2 İBRAHİM AYAR ***
8 OZAN GÜNEŞ ***
10 BARIŞ İNCE ***
7 ALPER EMİRAL ***
9 EMRE YILMAZ ****
4 FERDİ GÜLASLAN ****
99 BURAK ŞEKER ***
Yedekler
12 MELİH TÜFEKÇİ
5 OKAY DOĞAN
6 TAMER AYDIN
16 EMRE ÖNUSTA
53 HAKKI ŞENSOY
15 MUHAMMED YILDIRIM
81 OĞUZHAN KAVAL
34 ÜMİT ÖREN
61 MERT ŞAHİN DİLEK
14 VOLKAN ERTUĞ
Darıcaspor
12 FURKAN KOCABAŞ *
2 HACI MUHAMMED UĞUR *
3 ONUR YÜKSEL **
4 VURAL BÖLÜM **
25 YUSUF BALCI **
6 LEVENT KILIÇ *
8 EMRE AKBAŞ **
20 OĞUZHAN TAŞÇI **
9 İDRİS ZENGİN **
10 ERHAN GÖKYEŞİL **
11 AHMET ÇAĞİN **
Yedekler
26 EMİN GEYİK
21 FERHAT AKAGÜNDÜZ
16 CİHAN AYAZLI
19 MUHAMMED İŞCİ
15 ONUR ÖZYURT
22 KADİR YILDIZ
58 EMRE DİKTAŞ
28 Oca 2023 - 13:05 - Spor
Muhabir Ömer Lütfi Çelik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.