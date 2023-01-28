Kız arkadaşına kiralık araçta dehşeti yaşattı
Kocaeli’de kız arkadaşını kiraladığı aracın içerisinde seyir halindeyken darp eden şahıs, polis ekiplerini fark edince aracıyla birlikte kaçmaya başladı.
Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca neticesinde çıkmaz sokağa giren şahıs yakalanırken, darp ettiği kız arkadaşı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Gölcük ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hareket halinde olan 41 SF 683 plakalı hafif ticari araç içerisinde sürücü O.S., yanındaki kız arkadaşını darp etmeye başladı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerini gören O.S., kız arkadaşının da bulunduğu araçla kaçmaya başladı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şahıs yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca neticesinde çıkmaz sokağa girince yakalandı. O.S. gözaltına alınırken, darp ettiği kız arkadaşı ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın ise kiralık olduğu öğrenildi.
28 Oca 2023 - 13:09 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Özlem - Mahallemize gelmişken o darp eden adamı bizde bi darp etseydik . Bizde başka bişey var diye uzaktan seyrettik ?
Her Koltuğa Oturma - arabayı gören kızlarda lappppp diye neden arabaya uçar gibi biner hadi bindi gidip ineceği yer zaten mechul birde sonrası?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.