Zincirleme trafik kazası: 4 Yaralı

Büyütmek için resme tıklayın

Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, işçileri taşıyan servis otobüsü, 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otobüs, bariyere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlaç yüklü tırdaki malzemeler yola saçılırken, İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.