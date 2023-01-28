Zincirleme trafik kazası: 4 Yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, işçi servisi ile 2 tır ve kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, işçileri taşıyan servis otobüsü, 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otobüs, bariyere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlaç yüklü tırdaki malzemeler yola saçılırken, İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
28 Oca 2023 - 16:07 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.