- 28 Oca 2023 - 16:07

Zincirleme trafik kazası: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, işçi servisi ile 2 tır ve kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, işçileri taşıyan servis otobüsü, 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otobüs, bariyere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlaç yüklü tırdaki malzemeler yola saçılırken, İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
# Olay, sağlık

28 Oca 2023 - 16:07 - Asayiş

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