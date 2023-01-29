Yön tabelasının direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza, Başiskele ilçesi D-130 karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Y. idaresindeki 41 AJS 063 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün yağmurdan kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybetmesi neticesinde Yuvacık yol ayrımındaki yön tabelasının direğine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü D.Y. ve yolcu olarak yanında bulunan E.K.’yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İki yaralı ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazadan dolayı, D-130 karayolunun Yuvacık girişi kapatıldı. Trafik polisleri, emniyetli geçişleri sağlamak için yolu kullanan sürücüleri yönlendirdi. Kazalı kamyonetin kaldırılmasının ardından yol yeniden normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.