Çaldığı motosikletle aynı gece başka ilçedeki lokantaya dadanan hırsız adliyede
Körfez'de iş yerinden para ve motosiklet çalıp, çaldığı motosikletle İzmit'teki lokantada yiyip, içip, para ve sadaka kutularını çaldıktan sonra üstüne tuvaletini yapan hırsız, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de 27 Ocak gecesi, Körfez ve İzmit ilçelerinde iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapılmıştı. Önce Körfez'de bir fast food dükkanına giren hırsız, 500 TL para ile beraber iş yerine ait motosiklet ve kaskı çalmıştı. Aynı hırsızın çaldığı motosikletle bir sonraki rotası ise İzmit'te bir lokanta olmuş, camları zorlayarak içeri giren şahıs, yemek yiyip meşrubat içtikten sonra hem kasadan hem de sadaka kutularından para çalmıştı. Tüm bunlarla da yetinmeyen şüpheli, lokantanın ortasında tuvaletini de yapmıştı. Her iki iş yerinden de şahısla ilgili şikayetçi olunmuş ve polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şahsın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri gündem olmuş, sosyal medyada da konuşulmuştu.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde B.M. olduğu tespit edilen şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.M., bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, adliyeye giriş yaptığı esnada basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.
29 Oca 2023 - 14:25 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.