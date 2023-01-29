- 29 Oca 2023 - 16:11

KÖŞE ‘BUCA’K KAÇIYORUZ: 0-1

2.lig Kırmızı Grup liderimiz Kocaelispor, şampiyonluk için Buca ile amansız bir yarış sürdürüyor. Dün Sekrk deplasmanında 19’da Cem Ekinci’nin golüyle kazanan Kocaelispor’a nispet yapan Buca da, evinde Kastamonu’yu yendi, takibi sürdürdü. Trabzon Van ile berabere kaldı, Buca ile fark yine 3 puan oldu Trabzon ile 5 puana çıktı. Cumartesi günü Sarıyer geliyor

Ömer Lütfi Çelik
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MERT ÖLÜMCÜL HATA YAPTI, AFFETTİRDİ…
7’de soldan gelişen atakta Tayfun ortaladı, altı pasta Okan kötü vurdu, savunmadan döndü. 18’de Mert Gölgeçen ölümcül atalı geri pası yaptı, Diogo yetişemedi. Rakip oyuncu araya girdi aldı, çalımladı, Gökhan ile karşı karşıya tam golü atacakken yetişen Mert hatasını giderdi, Gökhan kontrol etti. 14’te yine gol kaçırdık. Tayfun uzun gönderdi, Okan'dan önce kalesini terk eden İbrahim ceza alanı dışında kafayla yüzde yüz golü önledi.

19’DA CEM BİLETİ KESTİ… OKAN CEZAYA DÜŞTÜ…
19’da Kocaelispor öne geçti. Sağdan Mehmet Yılmaz ceza alanına ortaladı. Altı pasta savunma hata yaptı, arkada Cem Ekinci kalecinin üzerinden aşırttı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 23’te savunmadan yaklaşık 30 metrelik pas geldi, Yalçın müdahale edemedi, Sabahattin çaprazdan kötü vurdu, şanslıydık, avuta çıktı. 34’te yine yüzde yüz golü kaçırdık. Cem ceza alanına girdi, topu sağa açtı, Mehmet Yılmaz ortaladı, Cem altı pasta uçarak kafayı vurdu, bomboştu, ama çok kötü vurduğu topu avuta gönderdi. İlk yarı 1-0 lehimize sona erdi. Bu arada Okan sarı kart gördü, cezalı duruma düştü. Sarıyer maçında yerini alamayacak.

2.YARI ÖLDÜK ÖLDÜK DİRİLDİK…
İkinci yarı Serik daha derli toplu oynamaya başladı. 53’te Sabahattin Usta 20 metreden serbest vuruşu kaleye gönderdi, üst ağlarda kaldı. 57’de Hüseyin soldan getirdi arka alana attı, Oğuzhan ceza alanı içinde ilk anda vursa gol olabilirdi. Sürdü pozisyonu kaybetti, kötü vurdu. 69’da oyuna yeni giren İlyas'ın uzun pasıyla bomboş buluşan Okan, kaleciyle karşı karşıya kalecinin ayaklarına vurdu, yine golden olduk. Kocaelispor maçı 1-0 kazanırken, Buca da Kastamonu’yu yenerek farkı korudu. Cumartesi günü Sarıyer’i konuk edeceğiz. Buca Ankara Demir’e Trabzon İskenderun’a konuk olacak. ÖMER LÜTFİ ÇELİK-SERİK’TEN BİLDİRİYOR

# Kocaelispor, Ankara

29 Oca 2023 - 16:11 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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