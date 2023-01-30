Terastan yükselen dumanlar korkuttu
Kartepe ilçesinde 3 katlı apartmanın teras katından dumanlar yükseldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede duruma müdahale ederken dumandan etkilenen kimsenin olmadığı, dairede maddi hasar olduğu öğrenildi.
Olay, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Rahle Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple binanın teras katından dumanlar yükseldiği görüldü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri binaya hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Dumanlardan etkilenen, sağlık durumunda olumsuzluk olan kimsenin olmadığı öğrenildi. Teras katta bulunan dairede ise maddi hasar oluştu. Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.
30 Oca 2023 - 09:38 - Asayiş
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.226.548 gösterim gerçekleşti.
ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI, TOR...
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...05304622294
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.