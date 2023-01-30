Otomobil, tırın lastiğine çarpıp takla attı: 4 yaralı
Kocaeli'de tırın lastiğine çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Ters vaziyette durabilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, D-100 Ankara istikameti, Başiskele ilçesi, Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 35 ACR 455 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce 71 EP 310 plakalı tırın lastiğine çarptı, çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil daha sonra takla atarak ters durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisindeki sürücü E.Y. ve yolcu olarak bulunan B.B. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı D-100 Ankara istikametinde trafik yavaşladı. Polisler, güvenli geçişleri sağlamak adına yolun tek şeridini trafiğe açtı. Bölgeye gelen ahtapot çekici yardımıyla ters duran otomobil kaldırıldı. Ardından yol tekrar normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
30 Oca 2023 - 09:42 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.