Alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı
Gebze ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, sürücüsünün cadde üzerinde dönüş yapmaya çalıştığı sırada seyir halindeki motosiklet ile çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Gebze ilçesi, Köşklü Çeşme Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar S. idaresindeki 34 RV 6784 plakalı otomobil, sürücüsünün cadde üzerinde U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, o sırada ters istikamette seyir halinde olan Cem Ç. yönetimindeki 34 ELK 594 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek yola savrulan kurye Cem Ç., yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü alkollü çıktı
Öte yandan, kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsü Serdar S.'nin alkollü olduğu ortaya çıktı. Ehliyetine el konulan ve para cezası uygulanan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralı motosiklet sürücüsü Cem Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
30 Oca 2023 - 09:51 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
EROL DEMİRBEK TÜRK - ALLAH islah eylesin,
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.