Apartmanın 12. katında yangın çıktı

Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan 16 katlı apartmanın 12. katındaki Esin A'ya ait dairede, kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında dairenin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi.