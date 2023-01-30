Çocuk gelin davasında duruşma salonu önünde gerginlik

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken sözde dini nikahla 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği, küçük kızın yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına göz yumduğu iddiaları kamuoyunda infial yaratmıştı. Olayın, mağdur H.K.G.’nin şikâyetiyle ortaya çıkmasının ardından savcılık soruşturma başlatmış ve İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

"Gelmeyin, siz kimsiniz?"

Bugün ilk duruşması görülecek olan davada duruşma salonunun kapasitesi yetmedi. Bunun üzerine duruşma büyük salona alındı. Davaya Türkiye'nin dört bir yanından avukatlar ve izleyiciler katılırken yoğun bir basın takibi de söz konusu oldu. Kalabalık nedeniyle salona girerken çıkan sıkışıklıkta sanık avukatı gelmeyin, siz kimsiniz demesi üzerine Baro ve derneklerden müdahale talep etmeye gelen avukatlar ile arasında tartışma çıktığı öne sürüldü. Büyük salona alınan duruşmada yargılama tekrar başladı