- 30 Oca 2023 - 11:36

Çocuk gelin davasında duruşma salonu önünde gerginlik

6 yaşındaki kızını talebesi ile evlendiren İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Başkanı ülke gündemine oturdu. Bugün başlayan duruşmaya birçok baro ve dernek müdahil olmak için gelirken duruşma salonu önünde sanık avukatları ile avukatlar arasından tartışma yaşandı

Cihat Polat
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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken sözde dini nikahla 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği, küçük kızın yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına göz yumduğu iddiaları kamuoyunda infial yaratmıştı. Olayın, mağdur H.K.G.’nin şikâyetiyle ortaya çıkmasının ardından savcılık soruşturma başlatmış ve İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

"Gelmeyin, siz kimsiniz?"
Bugün ilk duruşması görülecek olan davada duruşma salonunun kapasitesi yetmedi. Bunun üzerine duruşma büyük salona alındı. Davaya Türkiye'nin dört bir yanından avukatlar ve izleyiciler katılırken yoğun bir basın takibi de söz konusu oldu. Kalabalık nedeniyle salona girerken çıkan sıkışıklıkta sanık avukatı gelmeyin, siz kimsiniz demesi üzerine Baro ve derneklerden müdahale talep etmeye gelen avukatlar ile arasında tartışma çıktığı öne sürüldü. Büyük salona alınan duruşmada yargılama tekrar başladı
# türkiye, anne

30 Oca 2023 - 11:36 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

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EROL DEMİRBEK TÜRK - böyle bir sapkınlık ört bas edilmeye çalışılmamalı . gizlilik kararı alınırsa kamu oyunun gönlünde şüphe kalacaktır .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 11:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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