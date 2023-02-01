Fabrikada silah dayayıp gasp etmişlerdi: Aynı gün yakalandılar

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir beton fabrikasında yaşandı. İddiaya göre Serdar Ş., daha önce ticari ilişkileri bulunan İsa G. ve Halis Y. ile banka hesabına para yatırmak için sözleşti. İkili, 81 ACB 914 plakalı otomobil ile geldikleri beton fabrikasında Serdar Ş. ile buluştu. Burada Serdar Ş.'nin kafasına silah dayayan ikili, içinde 2 milyon lira bulunan çantayı alarak araçları ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 19 adet kayı olduğu öğrenilen İsa G. ve arkadaşı Halis Y.’nin Gebze istikametine doğru kaçtıkları belirlendi. Gasp Büro dedektifleri aynı gün şüphelileri Gebze’de yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüphelini yakalandığı araçlarında 490 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli şahsın kendilerine borcu olduğunu ve çaldıkları paranın tamamının da 490 bin lira olduğunu öne sürdü.