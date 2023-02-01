Fabrikada silah dayayıp gasp etmişlerdi: Aynı gün yakalandılar
Arnavutköy’de nakliye işi yapan Serdar Ş. daha önce bir süre birlikte ticaret yaptığını iddia ettiği iki kişi tarafından başına silah dayanarak 2 milyon lira gasp edildi. Polis ekipleri, 2 gaspçıyı Kocaeli Gebze’de yakalayarak gözaltına alırken, şüphelilerle birlikte 490 bin lira para ele geçirildi.
Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir beton fabrikasında yaşandı. İddiaya göre Serdar Ş., daha önce ticari ilişkileri bulunan İsa G. ve Halis Y. ile banka hesabına para yatırmak için sözleşti. İkili, 81 ACB 914 plakalı otomobil ile geldikleri beton fabrikasında Serdar Ş. ile buluştu. Burada Serdar Ş.'nin kafasına silah dayayan ikili, içinde 2 milyon lira bulunan çantayı alarak araçları ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 19 adet kayı olduğu öğrenilen İsa G. ve arkadaşı Halis Y.’nin Gebze istikametine doğru kaçtıkları belirlendi. Gasp Büro dedektifleri aynı gün şüphelileri Gebze’de yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüphelini yakalandığı araçlarında 490 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İki şüpheli şahsın kendilerine borcu olduğunu ve çaldıkları paranın tamamının da 490 bin lira olduğunu öne sürdü.
01 Şub 2023 - 13:46 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.