Yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 36 santimetre ölçüldü. Başiskele Aytepe, Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı, İzmit Umuttepe mevkileri karla kaplandı. Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi'nde de zaman zaman etkili olan yağış diğer ilçelerin yüksek mahallelerinde devam ediyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.