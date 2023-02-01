- 01 Şub 2023 - 14:57

Yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına güzel manzara sunan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde yağış etkili oluyor.

Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 36 santimetre ölçüldü. Başiskele Aytepe, Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı, İzmit Umuttepe mevkileri karla kaplandı. Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi'nde de zaman zaman etkili olan yağış diğer ilçelerin yüksek mahallelerinde devam ediyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem alan Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
# Kartepe, Büyükşehir Belediyesi, Başiskele

01 Şub 2023 - 14:57 - Yaşam

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