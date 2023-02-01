Yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına güzel manzara sunan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde yağış etkili oluyor.
Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 36 santimetre ölçüldü. Başiskele Aytepe, Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı, İzmit Umuttepe mevkileri karla kaplandı. Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi'nde de zaman zaman etkili olan yağış diğer ilçelerin yüksek mahallelerinde devam ediyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
01 Şub 2023 - 14:57 - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.