Motosikletin hakimiyetini kaybetti, hastanelik oldu

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Kaza, Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet hakimiyetini kaybeden R.Y. isimli kurye, düşerek yaralandı. Vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kurye, sedyeyle ambulansa alındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı R.Y., hastaneye kaldırıldı.