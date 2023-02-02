Taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Gebze ilçesinde taksiyle çarpıştıktan sonra yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Arapçeşme Mahallesi 1016 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 41 T 3108 plakalı ticari taksi ile Taner Ö. yönetimindeki 34 GV 8010 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
02 Şub 2023 - 13:54 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.