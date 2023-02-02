Takip mesafesini korumamanın sonu kötü bitti
İzmit ilçesinde iki tır ve iki otomobil tünel içinde zincirleme kazaya karıştı. Kimsenin yara almadığı kaza, maddi hasarlı atlatıldı. Sürücülerin takip mesafesini korumadığı için kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Saka Tüneli içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki 54 ABM 125 plakalı otomobil, M.A. hakimiyetindeki 61 K1 4603 tır, K.V.'nin sürücülüğünü yaptığı 06 BZL 341 plakalı tır ile S.O. idaresindeki 41 KV 156 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazaya karışan tırlardan birinin yakıt deposunun delinmesi sebebiyle tedbir için yola köpük sıktı. Kazaya karışan araçların 4'ünde de maddi hasar meydana geldi. Araç sürücülerinin takip mesafesini korumadığı için kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
02 Şub 2023 - 14:23 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.