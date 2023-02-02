- 02 Şub 2023 - 14:23

Takip mesafesini korumamanın sonu kötü bitti

İzmit ilçesinde iki tır ve iki otomobil tünel içinde zincirleme kazaya karıştı. Kimsenin yara almadığı kaza, maddi hasarlı atlatıldı. Sürücülerin takip mesafesini korumadığı için kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Saka Tüneli içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki 54 ABM 125 plakalı otomobil, M.A. hakimiyetindeki 61 K1 4603 tır, K.V.'nin sürücülüğünü yaptığı 06 BZL 341 plakalı tır ile S.O. idaresindeki 41 KV 156 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazaya karışan tırlardan birinin yakıt deposunun delinmesi sebebiyle tedbir için yola köpük sıktı. Kazaya karışan araçların 4'ünde de maddi hasar meydana geldi. Araç sürücülerinin takip mesafesini korumadığı için kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# otomobil, kaza, sağlık, Olay, polis, itfaiye, Araç

02 Şub 2023 - 14:23 - Asayiş

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