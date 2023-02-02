Muhalif liste salonu terk etti
İzmit Ziraat Odası Genel Kurulu bugün İzmit Kaymakamlığı’nda başladı. 17.00’ye kadar sürecek genel kurulda 98 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Mevcut Başkan Yusuf Karaaslan ve Murat Akçay’ın yarıştığı genel kurulda 21 kişilik oda meclisi belirlenecek. Seçilen oda meclisinden 7 kişilik yönetim kurulu da genel kurul sonrasında belirlenecek.
DİVANDA USULSÜZLÜK VAR DİYİP SALONU TERK ETTİLER
Ziraat Odası divanı önergelerin olduğunu belirterek Murat Akçay’ın yönetiminde yer alan yaklaşık 10 kişinin bilgisi dışında yönetime yazıldığına dair önergeleri okudu. Bazı önerge veren isimlerin salonda olmadığını belirtilmesi üzerine Akçay ve yönetimi hem odanın hem de divanın usulsüzlük yaptığını belirterek genel kurulu terk etme kararı aldı. Gizli oy olarak yapılan seçim tek aday olması üzerine blok listeye dönüldü. Yusuf Karaaslan tek aday olması nedeniyle yeniden 3 yıllığına göreve seçilmiş oldu. Akçay ve yönetiminin seçim hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.
Ardından oy kullanma işlemleri de başladı.
MURAT AKÇAY’IN YÖNETİMİ
Ahmet Barış, Bayram Kolaylı, Cafer Kozluca, Cengiz Arslan, Coşkun Kılıç, Ejder Okumuş, Fahrettin Korkutan, İbrahim Arı, İlhami Çetinkaya, İmran Özten, Mustafa Murat Öter, Musa Akçay, Mustafa Aktaş, Mustafa Alaaddin Eybek, Recep Özmen, Recep Selvi, Refik İçen, Saadettin Üstün, Selamettin Karaca, Vedat Can
YUSUF KARAARSLAN YÖNETİMİ
Engin Yılman, İbrahim Yılmaz, Feridun Solmaz, Nurettin Kılıç, Hakan Oruç, Mustafa Parmak, Hasan Aktay, Sedat Aktaş, Turhan Şahin, Nuri Emir, Hilmi İmamoğlu, Necmettin Dinçer, Nazmi Atlı, Nurettin Ergünalp, Salih Telli, Mehmet Ayhan, Zülfikar Sözer, Adnan Türe, İzzet Uysal
02 Şub 2023 - 16:11 - Gündem
Muhabir Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.