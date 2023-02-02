Muhalif liste salonu terk etti

DİVANDA USULSÜZLÜK VAR DİYİP SALONU TERK ETTİLER

Ziraat Odası divanı önergelerin olduğunu belirterek Murat Akçay’ın yönetiminde yer alan yaklaşık 10 kişinin bilgisi dışında yönetime yazıldığına dair önergeleri okudu. Bazı önerge veren isimlerin salonda olmadığını belirtilmesi üzerine Akçay ve yönetimi hem odanın hem de divanın usulsüzlük yaptığını belirterek genel kurulu terk etme kararı aldı. Gizli oy olarak yapılan seçim tek aday olması üzerine blok listeye dönüldü. Yusuf Karaaslan tek aday olması nedeniyle yeniden 3 yıllığına göreve seçilmiş oldu. Akçay ve yönetiminin seçim hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

Ardından oy kullanma işlemleri de başladı.

MURAT AKÇAY’IN YÖNETİMİ

Ahmet Barış, Bayram Kolaylı, Cafer Kozluca, Cengiz Arslan, Coşkun Kılıç, Ejder Okumuş, Fahrettin Korkutan, İbrahim Arı, İlhami Çetinkaya, İmran Özten, Mustafa Murat Öter, Musa Akçay, Mustafa Aktaş, Mustafa Alaaddin Eybek, Recep Özmen, Recep Selvi, Refik İçen, Saadettin Üstün, Selamettin Karaca, Vedat Can

YUSUF KARAARSLAN YÖNETİMİ

Engin Yılman, İbrahim Yılmaz, Feridun Solmaz, Nurettin Kılıç, Hakan Oruç, Mustafa Parmak, Hasan Aktay, Sedat Aktaş, Turhan Şahin, Nuri Emir, Hilmi İmamoğlu, Necmettin Dinçer, Nazmi Atlı, Nurettin Ergünalp, Salih Telli, Mehmet Ayhan, Zülfikar Sözer, Adnan Türe, İzzet Uysal