Ziraat Odası’nda Öter’den tehdit iddiası

Ziraat Odası divanı önergelerin olduğunu belirterek Murat Akçay’ın yönetiminde yer alan yaklaşık 10 kişinin bilgisi dışında yönetime yazıldığına dair önergeleri okudu. Bazı önerge veren isimlerin salonda olmadığını belirtilmesi üzerine Akçay ve yönetimi hem odanın hem de divanın usulsüzlük yaptığını belirterek genel kurulu terk etme kararı aldı. Gizli oy olarak yapılan seçim tek aday olması üzerine blok listeye dönüldü. Yusuf Karaaslan tek aday olması nedeniyle yeniden 3 yıllığına göreve seçilmiş oldu. Akçay ve yönetiminin seçim hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

HÜKÜMSÜZDÜR

Salondan çıkarken muhalif listede bulunan Murat Öter mevcut yönetime yönelik sitemlerde bulundu. Örter “İzmit çiftçisi usulsüz olan hiçbir şeye boyun eğmiyor. İçerideki 21 kişilik listede eniştelerini dayılarını, piyasanın şirket adamlarını yazma aciziyete düşmüş bir oda başkanını İzmit Çiftçisi kabul etmedi, etmiyor.

SİLAHLANMA UĞRUNA MECLİS YAPAN BİR BAŞKAN HÜKÜMSÜZDÜR

Çiftçiye küfrediyorsa bu Ziraat Odası başkanı hükümsüzdür. Elindeki gübreyi gördüğüm adama küfreden başkan hükümsüzdür. Kamu düzenini bozan silahlanma uğruna meclis yapan bir başkan hükümsüzdür. İzmit’in gerçek çiftçisi salonu terk etti. Bu saaten sonra “Gecenin 10 buçuğunda gelirsem ayağını kırarım” diyen başkan adamsa gelsin.”dedi