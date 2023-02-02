Ziraat Odası’nda Öter’den tehdit iddiası
İzmit Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu’nda salonu terk eden muhalif listeden Murat Öter”İzmit’in gerçek çiftçisi salonu terk etti. Bu saaten sonra “Gecenin 10 buçuğunda gelirsem ayağını kırarım” diyen başkan adamsa gelsin.”dedi.
Ziraat Odası divanı önergelerin olduğunu belirterek Murat Akçay’ın yönetiminde yer alan yaklaşık 10 kişinin bilgisi dışında yönetime yazıldığına dair önergeleri okudu. Bazı önerge veren isimlerin salonda olmadığını belirtilmesi üzerine Akçay ve yönetimi hem odanın hem de divanın usulsüzlük yaptığını belirterek genel kurulu terk etme kararı aldı. Gizli oy olarak yapılan seçim tek aday olması üzerine blok listeye dönüldü. Yusuf Karaaslan tek aday olması nedeniyle yeniden 3 yıllığına göreve seçilmiş oldu. Akçay ve yönetiminin seçim hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.
HÜKÜMSÜZDÜR
Salondan çıkarken muhalif listede bulunan Murat Öter mevcut yönetime yönelik sitemlerde bulundu. Örter “İzmit çiftçisi usulsüz olan hiçbir şeye boyun eğmiyor. İçerideki 21 kişilik listede eniştelerini dayılarını, piyasanın şirket adamlarını yazma aciziyete düşmüş bir oda başkanını İzmit Çiftçisi kabul etmedi, etmiyor.
SİLAHLANMA UĞRUNA MECLİS YAPAN BİR BAŞKAN HÜKÜMSÜZDÜR
Çiftçiye küfrediyorsa bu Ziraat Odası başkanı hükümsüzdür. Elindeki gübreyi gördüğüm adama küfreden başkan hükümsüzdür. Kamu düzenini bozan silahlanma uğruna meclis yapan bir başkan hükümsüzdür. İzmit’in gerçek çiftçisi salonu terk etti. Bu saaten sonra “Gecenin 10 buçuğunda gelirsem ayağını kırarım” diyen başkan adamsa gelsin.”dedi
02 Şub 2023 - 16:57 - Gündem
Muhabir Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.