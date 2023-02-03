İlhan Mansız ve Nihat Kahveci tarihe geçen golleri beraber izledi

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın iki unutulmaz ismi Nihat Kahveci ve İlhan Mansız, Kocaeli’de gençlerle bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği etkinliğin moderatörlüğünü ise ünlü spiker Erdoğan Arıkan üstlendi. Söyleşide iki futbolcuya sürpriz yaşatıldı. Nihat Kahveci’nin Euro 2008’deki Çek Cumhuriyeti’ne attığı goller ve İlhan Mansız’ın 2002 Dünya Kupası’nda Senegal’e attığı gol projeksiyona yansıtılarak hep beraber izlendi. Gollerin izlendiği esnada salonda sanki ilk kez izlenmiş gibi sevinç hakim olurken iki futbolcu da duygularını anlattı.

“Zaman geçtikçe ne kadar değerli olduğunu anladım”

2002 Dünya Kupası’nda hafızalara kazınan, Senegal maçında attığı altın golü anlatan İlhan Mansız, “Ben de zaman geçtikçe ne kadar değerli olduğunu anladım. O an tabii ki çok büyük bir işe imza attığınızın farkındasınız ama gelecekte daha da değerlenmesi beklemediğim bir şeydi. İşin diğer tarafıysa üzücü olması. Çünkü 2002’den sonra herhangi bir Dünya Kupası’na katılamadık. Belki de Dünya Kupası’nın son altın golü olması sebebiyle de daha çok değerlendi. O an, bu kadar büyük bir başarıyı da ben kendi adıma beklemiyordum. Tabii ki kendimize inanıyorduk ama sonuçta bu bir Dünya Kupası. Güney Kore’nin İtalya’yı eleyebildiği veya Senegal’in Fransa’yı eleyebildiği bir atmosferin içine girmiş olacaktık gruptan çıkarak. O yüzden üzerimizde de çok büyük baskı vardı” ifadelerini kullandı.

“O iki saniye bana iki ay gibi geçti”

Euro 2008’de Çek Cumhuriyeti’ne Türkiye’nin gruptan çıkmasını sağlayan golleri atan Nihat Kahveci ise, “O an tabii ki kolay geliyor. İki saniye topu kontrol ettim ve vurdum. Fakat top giderken bakıyordum, top direğe gidiyordu. O iki saniye bana iki ay gibi geçti. ‘Çarpma, çarpma’ diye düşünüyordum içimden. Çarpıp gol oldu. Muhteşem bir gol oldu. Dünya üçüncülüğünden sonra Avrupa üçüncüsü olduk. Çok gol attık ama o gol başkaydı. Dakikası, zamanı, önemi derken değerli bir gol benim için” diye konuştu.

“Evde otururken ‘Bir Türk’e kurulan en pahalı baraj’ diye haber düştü önüme, işin içinde ben varmışım”

İspanya’da Real Sociedad forması giydiği dönemde Real Madrid’e karşı atacağı frikikte kurulan barajın sorulması üzerine Kahveci, “Futbolu bıraktıktan sonra bir gün evde oturuyordum. ‘Bir Türk’e kurulan en pahalı baraj’ diye bir haber geldi önüme. ‘Hayırdır, ne oluyor’ diyerek bir açtım, ben varmışım işin içinde. O günkü barajda Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Figo, Helguera, Guti, Raul var. Kalede Casillas var. Muhteşem bir baraj” dedi.

“Hareketin Roberto Carlos’a atılması daha çok kıymetlendirdi”

2002 Dünya Kupası yarı final maçında gökkuşağı hareketiyle Roberto Carlos’u çalımlarken ne hissettiğinin sorulması üzerine Mansız, “Sahada oynarken düşünmeye çok vakit olmuyor. Zaten benim genelde bu hareketi yaptığım yer sağ çizgi kenarıydı. Defans oyuncusu belli bir açıda bana geldiğinde o hareketi yapabildiğim için düşünmeden yaptım. Hareketin dünyanın en iyi sol beki Roberto Carlos’a karşı atılmış olması hareketi daha çok kıymetlendirdi. Lig maçlarında da Şampiyonlar Ligi’nde de bu hareketi sık sık uyguluyordum” sözlerini kaydetti.

‘Messi’ cevabı salondaki Ronaldo hayranlarını kızdırdı

Bir katılımcının “Ronaldo mu Messi mi?” sorusuna İlhan Mansız tereddütsüz bir şekilde Messi cevabını verdi. Mansız’ın neden Messi dediğiyle ilgili açıklama yapmasına bile izin vermeyen Ronaldo hayranları, yuhalamalara başladı. Ardından Nihat Kahveci’nin “Ben Ronaldo'cuyum diyeceğim ama değilim. Ben de Messi'ciyim” cevabıyla Ronaldo hayranları bir kez daha üzüldü. Küçük yaş grubundan oluşan Ronaldo hayranlarının hareketleri iki futbolcuyu da güldürürken salonda da gülüşmelere sebep oldu.

Programın sona ermesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak tarafından Erdoğan Arıkan, İlhan Mansız ve Nihat Kahveci’ye plaket ve Kocaelispor forması takdim edildi.