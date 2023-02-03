- 03 Şub 2023 - 09:55

Tek katlı boş evde yangın çıktı

Dilovası ilçesinde tek katlı boş evde çıkan, yangın paniğe sebep oldu.

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Yangın, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tek katlı kullanılmayan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, polis, Vatandaşlar, itfaiye

03 Şub 2023 - 09:55 - Asayiş

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