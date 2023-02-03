Evi seraya çevirip uyuşturucu imal ettiler: 2 tutuklu
Gebze'de bir evde uyuşturucu madde imalatı için kurulan seraya yapılan baskında çok sayıda kök kenevir ele geçirilerken yakalanan 4 şahıstan 2'si tutuklandı
Gebze'de uyuşturucu madde üretimi için bir evde kurulan sera emniyet güçleri tarafından tespit edildi. Seraya yapılan polis baskınında uyuşturucu üretimi için yetiştirilen 50 kök kenevir ile kenevir yetiştirmek için gerekli olan ışıklandırma, elektrik ve havalandırma aparatları ve gübre ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde imalatı suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 2 sahte tutuklandı
03 Şub 2023 - 11:04 - Asayiş
Muhabir Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.