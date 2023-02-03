Evi seraya çevirip uyuşturucu imal ettiler: 2 tutuklu

Gebze'de uyuşturucu madde üretimi için bir evde kurulan sera emniyet güçleri tarafından tespit edildi. Seraya yapılan polis baskınında uyuşturucu üretimi için yetiştirilen 50 kök kenevir ile kenevir yetiştirmek için gerekli olan ışıklandırma, elektrik ve havalandırma aparatları ve gübre ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde imalatı suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 2 sahte tutuklandı