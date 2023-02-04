- 04 Şub 2023 - 15:39

Kimyasala maruz kalan canlılar belediyelerden yardım bekliyor

Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mahallesi’nde bulunan Türkiye Petrolleri Rafineri’ndeki asit ve kostik kimyasallar nedeniyle zarar gören kediler için Körfez Belediyesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden destek bekleniyor.

DİLARA POLAT
DİLARA POLAT Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mahallesi’ndeki Türkiye Petrolleri Rafineri’ne sığınan sokak hayvanları alanda bulunan asit ve kostik kimyasallar sonucu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Kimyasal madde nedeniyle 1 hafta içerisinde 3 kedi hayatını kaybederken birçok kedi ağır bir şekilde yaralandı. Son olarak dün ciddi kimyasala maruz kalarak ağır yaralanan ve vücudunda yanıklar oluşan bir kedi çevredeki vatandaşların yardımı ile kaldırıldığı veterinerde tedavi altına alındı. Rafineride bulunan yaklaşık 10 kedi ise hala tehlike altında. Konuya ilişkin firma ve hayvanseverler sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilecekleri bir alana sevk edilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden destek bekliyor.
# türkiye, Büyükşehir Belediyesi

04 Şub 2023 - 15:39 - Sağlık

Muhabir  Dilara Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.241.741 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Kimyasala maruz kalan canlılar belediyelerden yardım bekliyor mask
Kimyasala maruz kalan canlılar belediyelerden yardım bekliyor
ABD savaş gemisi İzmit Körfezi'ne demir attı mask
ABD savaş gemisi İzmit Körfezi'ne demir attı
"Güçlü devlet konsepti bizim için son derece önemlidir" mask
"Güçlü devlet konsepti bizim için son derece önemlidir"
Kamyon şoförü aracının kasasında ölü bulundu mask
Kamyon şoförü aracının kasasında ölü bulundu
Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı mask
Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı
Tutuklanan savcı ile ilgili şok ayrıntılar mask
Tutuklanan savcı ile ilgili şok ayrıntılar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL