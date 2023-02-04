Kimyasala maruz kalan canlılar belediyelerden yardım bekliyor
Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mahallesi’nde bulunan Türkiye Petrolleri Rafineri’ndeki asit ve kostik kimyasallar nedeniyle zarar gören kediler için Körfez Belediyesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden destek bekleniyor.
Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mahallesi’ndeki Türkiye Petrolleri Rafineri’ne sığınan sokak hayvanları alanda bulunan asit ve kostik kimyasallar sonucu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Kimyasal madde nedeniyle 1 hafta içerisinde 3 kedi hayatını kaybederken birçok kedi ağır bir şekilde yaralandı. Son olarak dün ciddi kimyasala maruz kalarak ağır yaralanan ve vücudunda yanıklar oluşan bir kedi çevredeki vatandaşların yardımı ile kaldırıldığı veterinerde tedavi altına alındı. Rafineride bulunan yaklaşık 10 kedi ise hala tehlike altında. Konuya ilişkin firma ve hayvanseverler sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilecekleri bir alana sevk edilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden destek bekliyor.
04 Şub 2023 - 15:39 - Sağlık
Muhabir Dilara Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.