Kimyasala maruz kalan canlılar belediyelerden yardım bekliyor

Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mahallesi’ndeki Türkiye Petrolleri Rafineri’ne sığınan sokak hayvanları alanda bulunan asit ve kostik kimyasallar sonucu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Kimyasal madde nedeniyle 1 hafta içerisinde 3 kedi hayatını kaybederken birçok kedi ağır bir şekilde yaralandı. Son olarak dün ciddi kimyasala maruz kalarak ağır yaralanan ve vücudunda yanıklar oluşan bir kedi çevredeki vatandaşların yardımı ile kaldırıldığı veterinerde tedavi altına alındı. Rafineride bulunan yaklaşık 10 kedi ise hala tehlike altında. Konuya ilişkin firma ve hayvanseverler sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilecekleri bir alana sevk edilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden destek bekliyor.