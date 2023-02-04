KARFEST'de eğlencenin zirvesine ulaştılar

İlki 2020 yılında yapılan ve pandemi nedeniyle ara verilen KARFEST’in ikincisi, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi’nin birlikte düzenlediği festivale, soğuk havaya rağmen halkın ilgisi büyük olunca alanda binlerce kişi bir araya geldi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, festivale gelen vatandaşlarla yakından ilgilenerek festival heyecanını birlikte yaşadı. Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi’nin hazırlıklarla ilgili her ayrıntıyı düşündüğü ve saat 09.00’da başlayan festival için 25 otobüsle ilçenin birçok noktasından servis imkanı sağlandı. Özel araçların yoğunluğa neden olmaması için saat 15.00’ten itibaren Sisli Vadi’ye girişleri engellendi. Maşukiye Meydan’da yer alan otopark alanlarına arabasını bırakan vatandaşlar ring servisler ile Kartepe Sisli Vadi’ye ulaştı.

EĞLENCEYLE MÜCADELE BİR ARADA

Festivalin yapıldığı alanda vatandaşların üşümemesi için birçok noktada ateşler yakıldı. Festivalde ayrıca tüm gün boyunca çorba, sucuk ekmek ve ayran, irmik helvası ile çay ve kahve ikramı yapıldı. Festival alanına gelen vatandaşlar tüm bu imkanlardan yararlandı. Verilen ikramların dışında festivalde düzenlenen yarışmalar eğlenceli sahneleri ortaya çıkardı. Saat 14.00, 16.00 ve 18.00’da bot yarışması düzenlendi. Güvenliğin göz ardı edilmediği yarışmada botla en hızlı ve doğru giden ekip birinciliği kazandı. Festival alanında saat 13.00, 15.00 ve 17.00’da ise en yaratıcı kardan adam yarışması büyük mücadeleye sahne oldu. Yarışmaya katılan aileler çocuklarıyla birlikte en iyi kardan adamı yapmak için kıyasıya emek verdiler. Festival programı kapsamında saat 15.00’da düzenlenen karaoke yarışmasında şarkıları en doğru seslendirenler öne çıkarken, en yaratıcı Instagram fotoğrafı yarışmasının birincisi saat 19.00’da seçildi.

HALUK LEVENT’İN ŞARKILARINA HERKES KATILDI

Festivalde misafirler müziğe de doydu. Sahne etkinlikleri DJ performansı ile yerel sanatçılar Atilla Cağ, İbrahim Gözükara ve Muhammed Vanal konserleriyle başladı. Müzik programı saat 16.00’da Eypio konseriyle devam etti.