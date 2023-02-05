Kartepe'de kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Alınan bilgiye göre Kartepe Köseköy Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden İzmit yönünde seyir halinde olan Emre Velioğlu idaresindeki 41 AKC 629 plakalı otomobil, Köseköy Tren İstasyonu mevkisinde karşı yönden gelen Fatih Zülfikar idaresindeki 41 HK 904 plakalı SUV ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savrulurken yol trafiğe kapandı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Emre Velioğlu, Furkan Keskin ve ağır yaralanan Yaşar Elibol ile SUV araçta bulunan sürücü Fatih Zülfikar, eşi Melikenur ile oğlu Hakan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesinde ulaşım, araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.