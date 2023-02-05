Genç anneden geriye en mutlu fotoğrafları kaldı
Kocaeli'de korona virüs hastasıyken ECMO cihazına bağlanıp sezaryenle doğum yapan ilk vaka olarak literatüre giren 29 yaşındaki Nida Pelit, ameliyatta geçirdiği iç kanama sonrası hayatını kaybetti. Genç anneden geriye, ailesiyle en mutlu anlarında çekildiği fotoğraflar kaldı.
Gebze ilçesinde pandemide ECMO’ya bağlanarak sezaryen doğuma alınan ve bu konuda dünyadaki ilk vaka olarak literatüre giren Nida Pelit (29), girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatında geçirdiği iç kanama sonrasında hayata gözlerini yumdu. Pelit, 2021 yılı Ekim ayında Mihra bebeği kucağına almış, 2022 Mart ayında ise taburcu olmuştu. Akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Nida Pelit, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatı sırasında geçirdiği iç kanama sonrasında hayata gözlerini yumdu. Pelit’in cenazesi dün, Gebze Yeşiltepe Camii’nde kılınan namazın ardından Cumaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Genç annenin ailesi, evlerinin önünde Gebze Belediyesi tarafından kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Dünyada bir ilk olarak literatüre giren anneden geriye ise en mutlu anlarında ailesiyle çekildiği fotoğraflar kaldı.
05 Şub 2023 - 10:13 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.