- 05 Şub 2023 - 10:13

Genç anneden geriye en mutlu fotoğrafları kaldı

Kocaeli'de korona virüs hastasıyken ECMO cihazına bağlanıp sezaryenle doğum yapan ilk vaka olarak literatüre giren 29 yaşındaki Nida Pelit, ameliyatta geçirdiği iç kanama sonrası hayatını kaybetti. Genç anneden geriye, ailesiyle en mutlu anlarında çekildiği fotoğraflar kaldı.

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Gebze ilçesinde pandemide ECMO’ya bağlanarak sezaryen doğuma alınan ve bu konuda dünyadaki ilk vaka olarak literatüre giren Nida Pelit (29), girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatında geçirdiği iç kanama sonrasında hayata gözlerini yumdu. Pelit, 2021 yılı Ekim ayında Mihra bebeği kucağına almış, 2022 Mart ayında ise taburcu olmuştu. Akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Nida Pelit, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde girdiği trakeostomi kapatılma ameliyatı sırasında geçirdiği iç kanama sonrasında hayata gözlerini yumdu. Pelit’in cenazesi dün, Gebze Yeşiltepe Camii’nde kılınan namazın ardından Cumaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Genç annenin ailesi, evlerinin önünde Gebze Belediyesi tarafından kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Dünyada bir ilk olarak literatüre giren anneden geriye ise en mutlu anlarında ailesiyle çekildiği fotoğraflar kaldı.
# genç, eğitim

05 Şub 2023 - 10:13 - Asayiş

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