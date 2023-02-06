Afet bölesine dört bir yandan yardım
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de hissedildi. Depremde Bingöl’de yıkım veya göçük meydana gelmezken, 6 araç ve 22 kişiden oluşan UMKE ve 112 sağlık ekibi, Pazarcık'a yönlendirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bingöl’de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Bingöl’de 6 araç ve 22 kişiden oluşan UMKE ve 112 sağlık ekibi, depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine sevk edildi.
06 Şub 2023 - 09:24 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.