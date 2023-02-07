Dilovası, yardım için seferber oldu

Dilovası Belediyesi, 10 ilde can ve mal kaybına neden olan ve Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrası mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yardım kampanyası başlattı.

YARDIM MALZEMELERİ TOPLANIYOR

Dilovalı vatandaşların hazırladığı malzemeler, Dilovası Kültür Merkezi’nde belediye çalışanlarının desteğiyle teslim alınıp, tasnif ediliyor ve deprem bölgesine gönderilmek üzere paketleniyor.

TOPLANAN MALZEMELER ÇARŞAMBA GÜNÜ YOLA ÇIKACAK

Resmi kurumlar tarafından ihtiyaç listesinde bulunduğu açıklanan; ısıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, nevresim takımı, gıda kolisi, tulum, kışlık kıyafet, kışlık bot, mont, kışlık bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven, tuvalet kağıdı, sabun, ıslak mendil, bebek bezi, bebek maması, hijyenik ped, hijyen seti gibi malzemeler, Dilovası Kültür Merkezi’nde toplanarak afetten etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Çarşamba günü saat 11:00’de yola çıkacak.

YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ

Depremzedelere her türlü desteği vermeye ve yanlarında olmaya çalışacaklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Kahramanmaraş merkezli, 10 ilimizi derinden sarsan depremin ardından ülke olarak büyük üzüntü yaşamaktayız. Deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Şimdi yaralarımızı hep birlikte sarma zamanıdır. Ülke olarak kenetlenerek bu acıları da geride bırakmaya çalışacağız. Öncelikli duamız enkaz altındaki vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır.

Dilovası Belediyesi olarak; halkımızla birlikte deprem bölgesinde ki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İnşallah elbirliği ile toplayacağımız yardımları afet bölgesindeki kardeşlerimize göndererek acılarını bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Dilovalı hemşerilerime; yardım kampanyamıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. ,