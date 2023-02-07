Dilovası, yardım için seferber oldu
Dilovası Belediyesi; merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım seferberliği başlattı.
Dilovası Belediyesi, 10 ilde can ve mal kaybına neden olan ve Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrası mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yardım kampanyası başlattı.
YARDIM MALZEMELERİ TOPLANIYOR
Dilovalı vatandaşların hazırladığı malzemeler, Dilovası Kültür Merkezi’nde belediye çalışanlarının desteğiyle teslim alınıp, tasnif ediliyor ve deprem bölgesine gönderilmek üzere paketleniyor.
TOPLANAN MALZEMELER ÇARŞAMBA GÜNÜ YOLA ÇIKACAK
Resmi kurumlar tarafından ihtiyaç listesinde bulunduğu açıklanan; ısıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, nevresim takımı, gıda kolisi, tulum, kışlık kıyafet, kışlık bot, mont, kışlık bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven, tuvalet kağıdı, sabun, ıslak mendil, bebek bezi, bebek maması, hijyenik ped, hijyen seti gibi malzemeler, Dilovası Kültür Merkezi’nde toplanarak afetten etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Çarşamba günü saat 11:00’de yola çıkacak.
YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ
Depremzedelere her türlü desteği vermeye ve yanlarında olmaya çalışacaklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Kahramanmaraş merkezli, 10 ilimizi derinden sarsan depremin ardından ülke olarak büyük üzüntü yaşamaktayız. Deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.
Şimdi yaralarımızı hep birlikte sarma zamanıdır. Ülke olarak kenetlenerek bu acıları da geride bırakmaya çalışacağız. Öncelikli duamız enkaz altındaki vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır.
Dilovası Belediyesi olarak; halkımızla birlikte deprem bölgesinde ki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İnşallah elbirliği ile toplayacağımız yardımları afet bölgesindeki kardeşlerimize göndererek acılarını bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Dilovalı hemşerilerime; yardım kampanyamıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. ,
07 Şub 2023 - 11:14 - Gündem
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.242.912 gösterim gerçekleşti.
ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI, TOR...
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...05304622294
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.