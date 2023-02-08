Kocaeli'den deprem bölgelerine giden ekip 24 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sebebiyle afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şimdiye kadar 24 kişiyi enkazdan sağ kurtardı.
İki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Kahramanmaraş ve Adıyaman'a giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile A Takımı ekipleri, sahadaki arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AFAD koordinesinde çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Kahramanmaraş'ta 16, Adıyaman'da 8 vatandaşı enkaz altından sağ çıkardı. Ekiplerin kurtardığı kişiler arasında Adıyaman'da yıkılan 5 katlı binanın enkazından çıkarılan Ela ve Ecrin Arslan isminde 4 yaşındaki kızlar da yer aldı. Kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
08 Şub 2023 - 09:25 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.