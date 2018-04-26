Şemsettin Ceyhan istifa etti!

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan 7 Şubat 2015 yılında başladığı il başkanlığı görevinden istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adayı oldu. Ceyhan’ın istifasını açıkladığı toplantıda ilçe başkanları, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

ERYARSOY VEKALET EDECEK

Ceyhan aday adaylığına ilişkin geçtiğimiz gün sorulan soruya, “Genel merkezimiz ihtiyaç varsa derse gerekeni yaparız” şeklinde yanıt vermişti. Ceyhan bugün ise milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Şemsettin Ceyhan bugün il başkanlığından istifa etti. Ceyhan önce saat 14.00’da ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Sonrasında da il yönetim kurulu üyeleriyle olağanüstü toplantı. Ceyhan’ın istifasının ardından yerine AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdullah Eryarsoyvekalet edecek.

GENEL MERKEZDEN İZİN VERİLDİ

Ceyhan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün başta memurlar olmak üzere siyasi partilerdeki kademe başkanlarının istifa süreçleri bugün 17.00 itibariyle nihayete erecek. Genel merkezce yapılacak değerlendirmeler neticesinde il ve ilçe başkanlarımızın talepleri ya da uygunluk çerçevesinde karar alınacağı belirtilmişti. Biz bu kararların genel merkezimizce ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize ne tevdi ederse ona göre hareket ederiz demiştik. Bize bugün Ankara’da önümüzdeki milletvekilliği seçimlerinde aday adaylığı için izin verildi. İl yöneticilerimizle ve ilçe başkanlarımızla konuyu istişare ettik. Allah nasip ederse bilgilendirme toplantısından sonra büyük bir gururla yürüttüğüm il başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

TALUS’A DA ONAY VERİLDİ

“Türkiye’de 15 il başkanına istifa edebilecekleri söylendi” diyen Ceyhan, “Kocaeli’deki ilçe başkanlarımızdan Başiskele ilçe başkanımız Şahin Talus beyin de istifa edebileceği genel merkez tarafından tevdi edildi. Bugün itibariyle il başkanlık görevimizi nihayete erdiriyoruz. Bu saatten sonra bu davanın bir mensubu olarak 24 Haziran seçimlerinde kısır tartışmalardan uzak bakacağız. Bu seçim beka seçimidir. Bundan sonraki süreçte ne karar verilirse verilsin biz bütün fedakarlığımızı yapacağız. Bugünden sonra il başkanlığına vekaleten Abdullah Eryarsoy bey yürütecek. Yarın yapılacak il başkanları toplantısına Abdullah bey katılacak. Aday adaylık başvurumuzu da Pazar günü Şahin beyle birlikte vermeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“ARKADAŞLARDAN HELALLİK İSTEYECEĞİM”

Ceyhan’ın ardından söz alan AKPBaşiskele İlçe Başkanı Şahin Talus, “Biz teşkilatta olmaktan onur duyuyoruz. Biz ne olursa olsun 24 Haziran’a kadar çalışacağız. Biz dava partisiyiz. Burada görev yapmaktan onur duydum. Genel merkezimize teşekkür ediyorum. Başiskele’de son toplantımı yapıp arkadaşlardan helallik isteyeceğim. Hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu. Başiskele’de de görevi Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı Mustafa Koral devralacak. Selin BECER