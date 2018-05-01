Bugün 17:00 TSİ
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Çayırova'da bulunan Otomobil Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konser düzenlendi. İşçilerin aileleri ile birlikte katıldığı program yıl içerisinde performans gösteren işçilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle başladı. Konuşmaların ardından ‘Adaletin bu mu dünya’ isimli parçayla sahneye çıkan Koray Avcı, söylediği şarkılarla zaman zaman coşkulu anlar yaşatırken, zaman zaman da duygulandırdı. Avcı’yı dinlemeye gelen işçiler söylenen şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz