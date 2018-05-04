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Saadet gençliği imza için hazır!

4-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu için seçim kuruluna giderek imza toplayacak olan Saadet Partisi'nde hazırlıklar tamamlandı. Saadet Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları teşkilatı dün akşam imza için hazırladığı videoda, sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda gençlerin marş okurken görülüyor.

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