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Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir şahsın Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kocaeli üzerinden İstanbul'a nakledeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, istihbarat bilgisi gelen kamyonu istikameti üzerinde yaptıkları operasyon ile yakaladı. Kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda kamyonun stepne lastiğine gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi. Daha sonra ekipler tarafından lastikte yapılan incelemelerde 45 kilogram toz esrar bulundu. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs adliyeye sevk edildi.

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