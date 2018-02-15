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Stepne lastiğe gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği tarafından bulundu
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir şahsın Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kocaeli üzerinden İstanbul'a nakledeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, istihbarat bilgisi gelen kamyonu istikameti üzerinde yaptıkları operasyon ile yakaladı. Kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda kamyonun stepne lastiğine gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi. Daha sonra ekipler tarafından lastikte yapılan incelemelerde 45 kilogram toz esrar bulundu. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz