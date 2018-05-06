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Kaza anı saniye saniye kaydedildi!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaza anı saniye saniye kaydedildi!
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