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Kaza anı saniye saniye kaydedildi!
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz