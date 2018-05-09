AKP önünde "miting" kalabalığı..!

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti İzmit Serdar Mahallesi Seçim Bürosu açılışına katıldı. Açılışa Fikri Işık’ın yanı sıra; İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK Parti ilçe yöneticileri, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Serhat Duyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖVGÜ İLE BAHSETTİ

Açılışta yoğun kalabalıktan övgü ile bahseden Işık, mitinglerde boş alanlara seslenen partilere yüklendi. Mahalle seçim bürosu açılışında toplanan kalabalığın açılışı ilçe mitingine dönüştürdüğünü ifade eden Başbakan Yardımcısı Işık, “Bazı efelenen partilerin ilçe mitinginde dahi olmayan bu güzel katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Serdar Mahallesi seçimin aynasıdır. Serdar’ın nabzı, Yenidoğan’ın nabzı Kocaeli’nin nabzıdır, Türkiye’nin nabzıdır. Her seçim Serdar ne dediyse Türkiye de aynı şeyi söyledi” dedi. Yeni bir maratona başladıklarını söyleyen Işık, “24 Haziran’a kadar gece-gündüz durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Öyle bir net skor olacak ki tam 90’a takacağız ve hiç kimsenin eğemeyeceği, bükemeyeceği bir sonuçla Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak bütün dünyaya ilan edeceğiz. Birileri onun önünü kesmeye çalışsa da, birileri Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye’nin önünü kesmeye çalışsa da bu millet bizimledir, Allah bizimledir, inşallah zafer bizimdir” diye konuştu.

"BİZ HUZUR REFAH İSTİYORUZ"

Kimsenin aleyhine çalışmadıklarını da sözlerine ekleyen Işık, “Biz istiyoruz ki dünyada huzur olsun, barış olsun, refah olsun, tüm insanlar kardeşçe yaşasın ama kandan, gözyaşından beslenenler, Türkiye’nin bu tavrından müthiş rahatsız oluyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ demesi onları fena halde rahatsız ediyor. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi yalnız bırakmayacağız. Bu bizim için, dünyada Türkiye’den medet bekleyenler için bizim açımızdan bir görevdir” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından seçim bürosu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve beraberindekilerin kurdeleyi kesmesiyle hizmete açıldı. Işık ve beraberindekiler basına kapalı bir şekilde mahalle halkıyla sohbet ederek seçim bürosundan ayrıldılar.