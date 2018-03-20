100 bin kareyle, Kocaeli Devlet Hastanesi nasıl yapıldı?

Kocaeli Devlet Hastanesi Toki tarafından yenilendi. Yaklaşık 2 yıl süren inşaat çalışması 2 DSLR fotoğraf makinasıyla 15 dakikada bir fotoğraf çekilecek şekilde görüntülendi. İnşa sürecinde toplamda 100 binden fazla fotoğraf çekildi. Bu fotoğrafların birleştirilmesiyle de inşaat time lapse videosu elde edildi. İyi seyirler...