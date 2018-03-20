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100 bin kareyle, Kocaeli Devlet Hastanesi nasıl yapıldı?
Kocaeli Devlet Hastanesi Toki tarafından yenilendi. Yaklaşık 2 yıl süren inşaat çalışması 2 DSLR fotoğraf makinasıyla 15 dakikada bir fotoğraf çekilecek şekilde görüntülendi. İnşa sürecinde toplamda 100 binden fazla fotoğraf çekildi. Bu fotoğrafların birleştirilmesiyle de inşaat time lapse videosu elde edildi. İyi seyirler...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz