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100 bin kareyle, Kocaeli Devlet Hastanesi nasıl yapıldı?

Kocaeli Devlet Hastanesi Toki tarafından yenilendi. Yaklaşık 2 yıl süren inşaat çalışması 2 DSLR fotoğraf makinasıyla 15 dakikada bir fotoğraf çekilecek şekilde görüntülendi. İnşa sürecinde toplamda 100 binden fazla fotoğraf çekildi. Bu fotoğrafların birleştirilmesiyle de inşaat time lapse videosu elde edildi. İyi seyirler...

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