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Evladın arkasından en acı haykırış!

Kandıra'da TIR ile traktörün çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında TIR'dan fırlayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaparken, babanın feryatları yürekleri dağladı.

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Evladın arkasından en acı haykırış!
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