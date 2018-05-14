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Evladın arkasından en acı haykırış!
Kandıra'da TIR ile traktörün çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında TIR'dan fırlayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaparken, babanın feryatları yürekleri dağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz