Kontrolden çıkan otomobil cipe çarptı: 3 yaralı!

Kaza, İzmit'te D-100 Yanyol Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinan F. (24) idaresindeki 41 FF 224 plakalı otomobil, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen otomobil önce bariyerlere, sonra aynı istikamette ilerleyen Murat Ege B. kontrolündeki 34 TD 6999 plakalı lüks cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil içerisinde bulunan sürücü Sinan F, Emre T. (23), ve A.E.S. (17) yaralanırken otomobilin motor kısmında küçük çaplı yangın meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil motorunda meydana gelen yangını kontrol altına alarak söndürürken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ise Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yolda uzun kuyruk oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.