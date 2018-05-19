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Komşuda fabrika yangını!

Edinilen bilgiye göre, Yalova Taşköprü Beldesi İstanbul yolu üzerinde faaliyet gösteren bir kimyasal madde üreten Akkim Fabrikasının üretim bölümünde yangın çıktı. Alevler fabrikayı sarınca işçiler tahliye edilip itfaiyeye haber verildi. Olay yerine Yalova'dan çok sayıda itfaiye ekibi gelirken Kocaeli'den de takviye için ekip istendi. Fabrikadaki söndürme işlemlerinin devam ettiği belirtilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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