Bugün 16:33 TSİ
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
İzmit’te yaşayan 25 yaşındaki genç adam, kız arkadaşına tramvay anonsu ile evlenme teklifi etti. İşte o anlar...
İzmit’te yaşayan 25 yaşındaki genç adam, kız arkadaşına tramvay anonsu ile evlenme teklifi etti. İşte o anlar...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz