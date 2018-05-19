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Tramvayda anons ile evlilik teklifi

İzmit’te yaşayan 25 yaşındaki genç adam, kız arkadaşına tramvay anonsu ile evlenme teklifi etti. İşte o anlar...

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Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
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