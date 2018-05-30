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İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri için ‘Milletimizle Sözleşme’ adı altında Seçim Bildirgesi ve 27’inci dönem Aday Tanıtım Toplantısı’nı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. Partililer yavaş yavaş salonda yerini alıyor...

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