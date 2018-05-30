İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener,24 Haziran seçimleri için ‘Milletle Sözleşme’ olarak nitelendirdikleri Seçim Bildirgesi ve 27’inci dönem Aday Tanıtım Toplantısı’nı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Seçim Sloganını ‘Milletin Adayı Meral Akşener’ olarak belirleyen İYİ Parti’nin, 600milletvekili adayının da tanıtımı yapıldı.İYİ Parti’nin seçim sürecinde kullanacağı yeni seçim şarkıları da milletvekili aday tanıtım toplantısında tanıtıldı. İYİ Parti, cumhurbaşkanı seçimi için‘Milletin Adayı Meral Akşener’ sloganını kullanacak.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Teşkilatı’ndan da yoğun katılımın olduğu programa, İl Başkanı Serdar Kaman, Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli milletvekili adayı Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kurucu üyesi ve 2’nci sıra milletvekili adayı Ali Türkşen, GİK üyesi ve milletvekili adayı Ruhittin Sönmez’in yanı sıra milletvekili adayları, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetimi ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

TÜRKŞEN’E ANKARA’DA ÖZEL İLGİ

Milletvekili adaylarının sandalyelerine Türk Bayrakları konuldu. Barkovizyonda Akşener'in hayatına ilişkin kısa film gösterildi ve mitinglerinden kesitlere yer verildi. Programda Kardak Kayalıkları konusunda Yunanistan ile yaşanılan krizde adayı ele geçiren SAT ekibinin başında olan ve daha sonra Balyoz Davasında 3,5 yıl hapis yatan İYİ Parti 2’nci sıra milletvekili aday olan Emekli Deniz Kurmay Ali Türkşen’e partililer yoğun ilgi gösterdi. Türkşen, salonda büyük alkış ve tezahuratla karşılandı. Tek tek tüm partililerle selamlaşan Türkşen’e partililer iyi dileklerini iletti. Türkşen partililer ile daha sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi. Türkşen oyuncu ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Aslan ile birlikte oturdu.

“CUMHURBAŞKANI MERAL AKŞENER”

Seçim Bildirgesi ve 27’inci dönem Aday Tanıtım Toplantısı’nın gerçekleştiği salonda “İYİ'ler mutlaka kazanır”,”Cumhurbaşkanı Akşener”, “Akşener Cumhurbaşkanı hep beraber, 81 Milyon kendine güven, bize güven, Türkiye'ye güven” “Yüzünü güneşe dön Türkiye, ‘Güneş doğdu ampul söndü', ‘Vallahi tamam bıktık' pankartları açıldı. Salona girişlerde geniş güvenlik önlemleri alındı. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ise partililer tarafından büyük bir coşkuyla “Cumhurbaşkanı Meral Akşener”, “Türkiye seninle gurur duyuyor,” “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları ile karşılandı.

AKŞENER’DEN BİR İLK

138 sayfalık seçim beyannamesinin açıklanacağı programda bir ilk gerçekleşti. Toplantıda Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener “Milletin beyannamesini millete açıklayacağım” diyerek protokol koltuklarının vatandaşlara verilmesi talimatını verdi. Tribünde oturan vatandaşlar milletvekilleri için ayrılan sandalyelere geçti.

BEYANNAME 404 MADDEDEN OLUŞUYOR

İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde ekonomi programının 3 temel eksen üzerinde konumlandığı öğrenildi. Bunlar Makroekonomik İstikrar, Ekonomik Coğrafya ve Hızlandırıcı Sektörler olarak belirlendi. Partinin toplam 404 maddeden oluşan seçim bildirisi,daha çok ekonomik sorunlara çözüm getirecek maddelerden oluştu. Planlanan projeler Akşener tarafından açıklandı. Beyannamede dikkat çeken konu başlıklarından biri ise askeri okulların yeniden yapılandırılacak olması. Öte yandan ekonomik tedbirler olarak kapatılan astsubay sınıf okulları, harp okulları ve harp akademileri yeniden açılacak.Eğitimle ilgili ise ciddi reformlar hedefleniyor.

DEMİR AĞLARI DELEN ELLER BURADA

Programda Cumhurbaşkanı olarak anons edilen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, “Bugün burada dünyanın en güzel ülkesi olan Türkiye’ye rahat bir nefes aldıracak, her birimize iyi ki bu bizim ülkemiz dedirtecek yol haritamızı paylaşacağım. Biz yol haritamızın adını ‘Milletimiz ile Sözleşme’ koyduk. Biz milletimiz ile sözleşem hazırlarken devlet ile millet arasındaki uçurumu kapatacağız. İnsanımıza ve insanımızın değerlerine güvendik. Yola çıktığımız ilk gün gibi kadınlarımıza, gençlerimize önem verdik. Şartlar ağır insanlarımız umutsuzdu. Dağları delen demirci gibi olmayı istedik. Yani demir ağları delen eller burada” dedi.

KİMSE MİLLETTEN BÜYÜK DEĞİLDİR

Hiç kimse milletten büyük değildir diyen Akşener, “Adalet herkes içindir ve hukuk kurumları hepimize eşit olmalıdır. Cumhuriyet ve demokrasi tek bir kişinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir. Değerleri taşıyacak olan da demokratik parlamenter sistemdir. Yıpranan millette hizmet amacını yitirmiş yapıyı tedavi edeceğiz. Devletin en önemli görevi insanı korkutmak ve tedirgin etmek olamaz. Eğer öyleyse birçok şey yanlış gidiyor demektir. Devletin kuruluş amacı milletinden başlayarak çevresini güven içinde yaşamasını temin etmelidir” diye konuştu.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNECEĞİZ

Akşener, “Biz millet olarak ayak bastığımız her yerde esareti, zulüm ve haksızlığı hiçbir koşulda kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Bugün milletimizin hak ettiği bir durumda değiliz. Büyük milletlerin tarihi kopuş yaşamaz süreklilik içindedir. Bizler bu beyannameyi yaparken bizi biz yapan değerlerimizi, kültürümüzü, devlete ve insana bakışımızdaki vicdanımızı yeniden hatırlamak istedik. Türkiye’nin hiçbir ayrıcalık taşımayan, herkesi birleştiren bir yönetim anlayışıyla yönetilsin istiyoruz.Türkiye sahip olduğu geleneklere sıkı sıkı tutunarak geleceğin en büyük gücü olmalıdır. Sizlere söz veriyorum öyle de olacaktır. Egemenliği yeniden millete verecek olan parlamenter sisteme dönüşü gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM

Akşener konuşmasını, “Milletvekili adaylarım, il ve ilçe başkanlarımın gece gündüz yorulmadan çalışacağına eminim. Sizin gayretiniz ve milletimizin desteği ile hep birlikte başaracağız. İYİ Parti ülkeyi yönetmeye hazırdır. Aziz milletimizin yüzünü güneşe döneceğine inanıyorum. Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı olacağıma yürekten inanıyorum” açıklamalarıyla noktaladı.Selin BECER/ ANKARA