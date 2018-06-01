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İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
İYİ Parti'nin "Yüzünü güneşe dön" seçim şarkısı şarkı, müzik dinleme platformu Spotify'da ilk sırada yer aldı. İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şarkıcı Aleyna Tilki ve aranjör Emrah Karaduman da etiketlenerek, “19 Mayıs'ta yayınlanan Yüzünü Güneşe Dön şarkımız Spotify 1 de. Kusura bakma Aleyna Tilki, Emrah Karaduman” mesajı paylaşıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz