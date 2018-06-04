Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
1 dağcının yüksek irtifa nedeniyle mide bulantısı ve baş ağrısı yaşanması nedeniyle yürüyemedikleri belirtildi. Ankara’dan gönderilen bir helikopterin kaybolan dağcıların bulunduğu bölgeyi tespit ettiği ve yoğun sis nedeniyle kurtarma işlemi yapılamadığını ifade eden Akut Niğde İl Başkanı Nedim Urcan, “Dağcılarla telefonda konuştuk. Yoruldukları için yürüyerek inemediklerini söylediler. Peck kulvarında aşağının uçurum olduğu için endişe duyduklarını söylediler. İnmeleri gereken yere uzak durumdalar. Hava soğuk olduğu icin orada durmalarını istedik. Helikopter birkaç sorti yaptı ancak teknik anlamda yakıt alması gerektiği için geri döndüler. Eğer hava işi olursa helikopter veya 2 kişilik ekip ip atarak inmeleri sağlanabilir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz