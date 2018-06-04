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AKP'den seçim aldatmacası!

Gebze’nin bir çok noktasına metro varmış gibi dikilen durak tabelaları yerlerini almış durumda ancak henüz ortada metro yok.

METRO’NUN TABELASI VAR KENDİSİ YOK

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, olay karşısında şaşkınlığını belirterek "Maalesef vatandaşı kandırmanın en acı şeklini yaşıyoruz. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir olay görülmemiştir. Tabelasını koymuşlar ancak metro yok. Çalışması dahi başlamamış ancak seçim vaatlerinde metro yaptık diyebilmek için böyle bir yol izlemek bu vatandaşın aklıyla alay etmektir" dedi.

2 MİLYAR 488 MİLYON LİRALIK TABELA

Sözlerinin devam eden Tarhan, "Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı için 4 firma Gebze Metrosu yapımı için teklif vermişti. İhale 2 milyar 488 milyon 489 bin TL verildi henüz bir çivi dahi çakılmayan metro projesinde belirli noktalara sanki metro varmış gibi tabela dikilmiş. Vatandaşa hizmet anlayışını bu kadar ayaklar altına almak kimsenin haddi değildir" şeklinde konuştu.

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