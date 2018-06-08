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Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin yarın saat 16.00'da düzenlenecek olan Kocaeli mitingi için özel bir video hazırlandı. 50 bin kişinin katılımının beklendiği miting öncesi Milli İrade Meydanı, (Perşembe pazarı alanı) İnce'nin pankartları ile süslendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz