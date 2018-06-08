Muharrem İnce'den Kocaeli videosu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin yarın saat 16.00'da düzenlenecek olan Kocaeli mitingi için özel bir video hazırlandı. 50 bin kişinin katılımının beklendiği miting öncesi Milli İrade Meydanı, (Perşembe pazarı alanı) İnce'nin pankartları ile süslendi.