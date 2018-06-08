Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 14:59 TSİ

Muharrem İnce'den Kocaeli videosu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin yarın saat 16.00'da düzenlenecek olan Kocaeli mitingi için özel bir video hazırlandı. 50 bin kişinin katılımının beklendiği miting öncesi Milli İrade Meydanı, (Perşembe pazarı alanı) İnce'nin pankartları ile süslendi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
GİRİŞ YAP KAYIT OL