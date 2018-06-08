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Akşener'den Kocaeli videosu

İYİ parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in 19 Haziran Salı günü düzenlenecek olan Kocaeli mitingi için özel bir video hazırlandı. Yoğun bir katılımının beklendiği miting öncesi Milli İrade Meydanı'nın (Perşembe pazarı alanı) gelin gibi süslenmesi bekleniyor.

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Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
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