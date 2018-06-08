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Akşener'den Kocaeli videosu
İYİ parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in 19 Haziran Salı günü düzenlenecek olan Kocaeli mitingi için özel bir video hazırlandı. Yoğun bir katılımının beklendiği miting öncesi Milli İrade Meydanı'nın (Perşembe pazarı alanı) gelin gibi süslenmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz