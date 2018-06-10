Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı olan Recep Tayyip Erdoğan Milli İrade Meydanı'nda Kocaeli halkına hitap etti. Erdoğan, büyük bir coşku ile karşılandı... Erdoğan konuşmasında en dikkat çeken detay; Gebze'ye yapılacak millet bahçesi alanına Kocaeli'nin en büyük camisinin de yapılacağını açıklaması oldu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bu gece malum Kadir Gecesi, Kadir Gecesi’nin birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bugün bir kez daha bizleri kucakladığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Oruca, güneşe ve sıcağa rağmen burada toplandığınız için çok teşekkür ederim. Bugün çok başkasınız ya. Kocaeli çok başka bugün.

CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİMDE KOCAELİ’YE 4 KEZ GELDİK

Bana soruyorlar Cumhurbaşkanım sen yorulmaz mısınız diyorlar. Bende bu muhabbeti gördükten sonra yorulur muyum ya? Bu muhabbet bize yürüme aşkını veriyor. Bize güç veriyor. Sizlerden aldığımız ilhamla Türkiye kazan biz kepçe ülkemizi adım adım dolaşıyoruz. Kocaeli’ye en son gençlik kollarımız kongresi için gelmiştim. Referandum öncesine yine gelmiştim. Ondan önce 1.5 katrilyonluk yatırımın açılışını yapmıştık. Cumhurbaşkanlığı dönemimde tam 4 kez Kocaeli’de sizlerle buluştuk. Diğerlerinden böyle giden gelen var mı? Yok. Çünkü onların böyle derdi yok. Biz Kocaeli’yi çok iyi tanırız. Kocaeli’de bizi çok iyi tanır. Biz Kocaeli halkının hayallerini isteklerini biliyoruz.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA ÇOK ÇEKTİRDİNİZ

Biz siyaseti makam mevki için değil geride hayırla yad edilecek eserler bırakmak için yapıyoruz. 16 yıldır hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye’ye hizmet götürüyoruz. Bugüne kadar ayrımcılıkla yol almadık. Bay Muharrem çıkmış açıklamalar yapıyor. Bay Kemal ne ki sen ne olasın? Sizin bu ülkede başörtülü kadınlarımıza ne çektirdiğimizi bilmiyor muyuz? Başörtülü kızlarımız okula gidemezdi. Siz aynı kafasınız sizde değişen bir şey yok. Ben İmam Hatip’e gidip öğretmenlik yaptım diyor. Yapsan ne yazar sen kendine bak kendine.

CHP’NİN DİKİLİ AĞACI YOK

Şimdi kafayı millet kırahathanelerine takmış. Şimdi bu kıraathane deyince kumarhane anlıyor. Bak Bay Kemal, Bay Muharrem kıraat okumaktır. Zeytinburnu’nda kıraathane açtık. Buraya çocuklar gelecek. 24 saat açık. İnterneti var. Yiyeceği içeceği var. Her şey ücretsiz. Sizin hayatınız böyle bir şey olmamış ki. Siz uçak fabrikasını kapatıp. Gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. CHP işte budur. Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok. Ben inanıyorum ki 24 Haziran’da benim halkım ve benim vatandaşım bunlara dersini sandıkta verecektir.

BİZİ ANLAMAK İSTEYEN PROJELERİMİZE BAKSIN

Kocaeli’yi de, İstanbul’da olduğu gibi CHP’den aldık. Bakın Kocaeli ne hale geldi. Bunların olduğu şehirde modern bir şehir bulamazsınız. Biz yıkmanın durdurmanın değil. Daha iyisini daha kalitesinin kazandırmanın davasını güdüyoruz. Bunun için Kocaeli için Türkiye için vakit birlik vakti diyoruz. Vakit Kocaeli vakti diyoruz. Vakit Türkiye vakti diyoruz. Bizi gerçekten anlamak isteyen 81 vilayette kazandırdığımız projelere baksın.

KOCAELİ’YE ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTE

Kocaeli, AKP siyasetinin sembol şehirlerinden biridir. 16 yılda Kocaeli’ye 24 katrilyon yatırım yaptık. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın diye 9 bin 624 adet yeni derslik inşa ettik. Kocaeli Üniversitesi’ni yeni yatırımlarla daha da büyüttük. Gebze Teknik Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Şimdi üçüncü üniversiteyi kazandıracağız. Değerlendirmelerimizi yaptık. İnşallah üçünücü bir üniversiteyi Kocaeli’ye kazandıracağız. Eğitim, bilim, sanat bunlar bizde bizde. Tutturmuş ben fizik öğretmeniyim. İyi güzel. Ama fizik öğretmeni olman bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na hakaret etme hakkını vermez.

HADDİNİ BİL MUHARREM

Geçen akşam Kadıköy’de 15-20 bin kişiye ‘hırsız Tayyip’ diye slogan attırıyor. Bana bak Muharrem önce kendini bileceksiniz. Önce haddini bileceksin. Birileri çıkıyor külliyeye gitme. Senin genel başkanın kuzu geldi. Tutturmuşlar klozetler altınmış. Gelin bakın. Bizim altın klozetle ne işimiz var. Bunlarda cehalet var. Şimdi bunlar cesaretlerini de cehaletlerinden alıyorlar. Fakat farketmez ben halkıma ve milletime inanıyorum.

KOCAELİ'NİN EN BÜYÜK CAMİSİ GEBZE'YE YAPILACAK

Kocaeli için 33 bin seyirci bir stadyum inşaat ettik. Kocaelispor’u süperliğe çıkaramıyorsunuz. Bunu başarmanız lazım. Gebze Hünkar Çayırı’nın olduğu 400 dönümlük alanda millet bahçesini kuruyoruz. Seka Park’ta keyifle yürüyorsunuz biliyorum. Şimdi çoluğunuz çocuğunuzla birlikte millet bahçesine gideceksiniz. Yapmadılar bugüne kadar biz dert sahibiyiz yapıyoruz. Millet bahçesinin hemen yanına Kocaeli’ye yakışır bir cami inşa edeceğiz. Kocaeli’de böyle büyük bir cami yok. Şimdi Kocaeli’de yapacağız. Burada belediye başkanının işi çabuk tutması lazım.

KOCAELİ’YE PROJELER

TOKİ aracılığıyla Kocaeli’de 19 bin konutu hayata geçirdik. Kocaeli’nin bölünmüş yol uzunluğunu 2 bin 60 kilometreye çıkardık. Şehrimizi ilgilendiren diğer proje Kuzey Marmara Otoyolu’dur. Otoyolumuz 2020 yılında hizmete girecek. İzmit Kandıra Yolu-İzmit Otogar Köprülü Kavşağı projemiz var. Köprülü Kavşak yapıldı. Projenin tamamı 2 yıl içinde bitecek. Hızlı Tren hattımız Kocaeli’den geçiyor. Bunlar bunu yapabilir mi ? Çırağa bu işler teslim edilir mi?

KOCAELİ’YE METRO GELİYOR

Kocaeli’de çiftlerimize 344 trilyon destek verdik. Kocaeli’de 255 bin vatandaşımız İŞKUR’la işe yerleştirdik. Kocaeli’de 5 teknokent, 95 AR-GE Merkezimiz ve 10 tasarım merkezimizi kurduk. Gebze-Darıca metrosu, Körfez, İzmit, Kartepe Metrosu gibi projelerimiz yakında hayata geçecek"

KOCAELİ HAZIR

Erdoğan konuşmasının sonunda “Kocaeli 24 Haziran’a hazırmısınız” diye sordu. Alanı dolduran on binlerce vatandaş hep birlikte “evet” cevabını verdi. Erdoğan ardından oy pusulasında oyların nasıl kullanacağını anlattı.